بدء فعاليات لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بندوة «للعنف أشكال أخرى»

في إطار فعاليات الـ 16 يوم عنف ضد المرأة، نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة أولى فعالياتها، ندوة افتراضية تحت عنوان «للعنف أشكال أخرى» تحت رئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة اللجنة وأستاذ الإعلام، بهدف رفع الوعي بقضايا العنف ضد المرأة والحد من كل صور التمييز ضدها والتعرف على أهم مشكلات التي تواجه السيدات والفتيات، وحضر الندوة عدد كبير من مقرري الفروع للمجلس وأعضاء لجنة الإعلام والإعلاميين والأكاديميين من مختلف مؤسسات الدولة.

وافتتحت سوزان القليني الندوة بعرض ورقة بحثية عن المرأة في المحتوى البرامجي والدراما ودعم قيم المواطنة وحقوق الإنسان دراسة تتبعيه من 2016-2022.

وأشارت الدراسة إلى انعكاس ظهور المرأة في وسائل الإعلام وعلاقته بقيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتؤكد لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة على مسألة حضور المرأة في مختلف المجالات دون إقصاء أو تمييز.

وأكدت اللجنة على الدعوة إلى أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في تناول القضايا التي تهم المرأة، والقضايا التي تشغل المجتمع ككل وتستطيع المرأة أن تؤكد حضورها فيها من خلال دراستها وخبرتها وتخصصها، وتدعو اللجنة كل المؤسسات الإعلامية للعمل على تجاوز الصور النمطية في التناول الإعلامي المرأة وتأكيد حضورها وقوته وتأثيره وفقا لأدوارها المتعددة في الحياة العامة، وقد قامت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بالعمل على الاهتمام بحضور المرأة في وسائل الإعلام ومشاركتها في الشأن العام واتخاذ القرار، وتابعت المحتوى البرامجي والدراما على مدار سبع سنوات متتالية منذ عام 2016 وحتى عام 2022، وأصدرت أيضا التقارير التي تتضمن نسب مشاركة المرأة وحضورها في البرامج والأعمال الدرامية التي تعمق رؤية المجتمع للمرأة، وتمكينه لها لأداء كل أدوارها بتفهم و مساندة، لما لوسائل الإعلام من دور كبير في بناء الوعي وتعزيز الانتماء والتعريف بالحقوق والواجبات والارتقاء بالإنسان وتطوره لمساعدة المجتمع كافة ليشارك الجميع في ترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان، والالتفاف حول المشروع القومي للدولة.

دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة

وتعتبر البرامج والدراما المذاعة عبر وسائل الإعلام، من أهم أدوات التعبير عن قضايا المجتمع، وانتقال المفاهيم، وتبادل الخبرات والثقافات وترسيخ الأفكار، وتبني المبتكرات، لدرجة تفوق كل المؤسسات، وتحدثت ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام كلية الإعلام – جامعة القاهرة عن دور الإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والاهتمام بتحسين صورة المرأة داخل الدرامية والبرامجية التي تحظى بنسب المشاهدة والترند، مشددة على وجوب وضع ضوابط مهنية للمشهد الإعلامي وتفعيله في مختلف الجهات، والتقليل من مشاهد العنف في وسائل الإعلام مشددة على ضرورة احترام حياة الضحايا في الإعلام كما طالبت بضرورة الاهتمام بالمرأة المعاقة داخل وسائل الإعلام المختلفة من خلال استخدام لغة الإشارة والالتزام بالتصنيف العمري في الدراما.

احترام الإسلام للمرأة

وأكد الشيخ أسامة الأزهر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الدين الإسلامي يحترم المرأة ويعطيها كل الحقوق والتعامل مع المرأة على أنها إنسان ومواطن وعدم التمييز بينها وبين الآخر، كما شدد على توجيه الخطاب الديني الذي يناهض العنف وأشكال الانتقاص من قدر المرأة، والاهتمام بمراجعة الفتاوى الصادرة عن المرأة والأسرة والمجتمع لمناهضة العنف، وتجريم ختان الإناث.

وأوضحت الإعلامية سارة حازم بقناة DMC أن بعض الإعلاميين يقومون بتغطية شاملة لقضايا المرأة ولكن أثناء الفعاليات فقط، مطالبة بزيادة الاهتمام بمناقشة قضايا المرأة على مدار العام، مع إتاحة فرص تدريب للإعلاميين من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل في مجال المرأة وذلك لزيادة وعيهم بقضايا المرأة وتسليط الضوء عليها.

وأشارت الإعلامية نهال طايل إلى ضرورة زيادة التغطية الإعلامية لقضايا المرأة وتسليط الضوء عليها وتشجيع الفتيات على الإبلاغ عن أي انتهاكات لهم سواء بالتميز أو التحرش.

وختمت سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام الندوة بمجموعة من التوصيات منها: الإعلان عن الوسائل التي يتم الابلاغ بها عن العنف والابتزاز، ضرورة تشجيع الفتيات للإبلاغ عن العنف الذي يتم التعرض له، تصحيح صورة المرأة في المقررات التعليمية على مستوى المدارس والجامعات، الاهتمام بتحسين الصورة في المشاهد الدرامية والبرامجية التي تسعى إلى نسب المشاهدة والتريند، بالإضافة إلى التعامل مع المرأة على أنها إنسان ومواطن وعدم التمييز بينها وبين الآخر، والتقليل من المشاهد التي تعرض العنف في وسائل الإعلام، وزيادة الاهتمام بالمحتوى الإعلامي الإيجابي الذي يعرض المرأة على أنها معول بناء وليس هدم للأسرة والمجتمع، الاهتمام بتصحيح القوانين والتشريعات التي تهدر حقوق المرأة، تفعيل المؤشرات والتقارير التي تصدرها الجهات المعنية للحد من العنف مثل لجنة الإعلام ولجنة ذوى الاعاقة بالمجلس القومي للمرأة، استخدام لغة الإشارة والالتزام بالتصنيف العمري في الدراما، والاهتمام بالوسائط والألعاب الإلكترونية التي توجه إلى الطفل والتي تحمل الكثير من مشاهد العنف.

كما أوصت بالاهتمام بالفتاوى الصادرة عن المرأة والأسرة والمجتمع لمناهضة العنف، الاهتمام بالخطاب الديني الذي يناهض العنف وأشكال الانتقاص من قدر المرأة، ضرورة تأهيل الإعلاميين والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمين بقضايا المرأة، الاهتمام بالصورة النمطية للمتحدثين عن حقوق المرأة سواء الذكور أو الإناث، الحد من الأساليب التي تنتهك المرأة سواء من العنف الموجه من الرجل للمرأة أو من المرأة ضد المرأة، وجود ضوابط مهنية للمشهد الإعلامي وتفعيله من مختلف الجهات، وأخيرًا الحد من أساليب التخويف في التغطيات الإعلامية في حوادث العنف والتركيز على دور مؤسسات الدولة في تحقيق الأمن والأمان للسيدات والفتيات.