محطات في حياة مفيد فوزي ابن بني سويف.. من «حرفنة الكرة» إلى الإعلام

رحل عن عالمنا الإعلامي مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، قاضيًا رحلة عطاء طويلة في عالم الإعلام بين الصحافة والتليفزيون، حتى أصبح من أشهر المحاورين في المنطقة العربية عبر سنوات وعقود، مسطرًا رحلة عطاء طويلة في الحوارت التليفزيونية تفرد بها بين أبناء جيله، حيث تحول برنامج «حديث المدينة» الذي كان يقدمه الراحل عبر شاشة التليفزيون المصري إلى ملتقى تجتمع حوله الأسرة المصرية بشغف.

مفيد فوزي ابن حي مقبل في مدينة بني سويف

ويُعد الكاتب الصحفي والإعلامي مفيذ فوزي أشهر من أنجبتهم مدينة بني سويف، وحي «مقبل» على وجه التحديد، الذي كان يُعد أحد أرقى الأحياء، لتوسطه المدينة إضافة إلى الهدوء الذي كان يتمتع به الحي سابقًا.

مفيد فوزي لعب الكرة مع أصدقائه في حي مقبل

بنفس بالحماسة والجدية التي اتخذها الكاتب الصحفي مفيد فوزي في عمله الإعلامي، كانت طفولته تشع بالمرح واللعب مع أقرانه في حي مقبل بمدينة بني سويف، خاصة لعب كرة القدم، حيث أكد جرجس وهيب، أحد أهالي المنطقة، قائلا: «والدي زمان حكى لنا أن مفيد فوزي كان حريف كورة وكان بيلعب مع أصدقائه».

رحلة الكاتب الصحفي مفيد فوزي مع الإعلام

من هنا في حي مقبل بمدينة بني سويف، انتقل الكاتب الصحفي للإقامه في محافظة القاهرة فور التحاقه بكلية الآداب، إلا أنه كان دائم التردد على المنطقة التي عاش بها في فترة شبابه، قبل أن تنقطع صلته وأسرته بالمحافظة منذ سنوات طويلة.

السيرة الذاتية للكاتب الصحفي مفيذ فوزي

ولد الكاتب الصحفي مفيد فوزي في 19 يونيو سنة 1933 بمحافظة بنى سويف، لأب يعمل بوزارة الصحة، ووالدته ربة منزل، وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية سنة 1959، و تزوج من الإذاعية الراحلة امال العمده في الأول من مايو سنة 1968 واللي توفت في 11 مارس 2001، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.