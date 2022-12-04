«القومي للبحوث» يحدد نظام غذائي لزيادة قدرة خلايا المخ على التركيز

حددت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، معلومات غذائية مهمة، توضح علاقة التغذية بالمخ، موضحة أن المخ به خلايا عصبية تؤدي وظائف محددة، كانت بعض الاكتشافات العلمية تقول إنه في حالة موتها لا تُجدد.

وأضافت الدكتورة يسر كاظم في فيديو على قناة يوتيوب الخاصة بالمركز، أن الاكتشاف الجديد، لاحظت وجود ما يسمى بميلاد الخلايا العصبية، أي مخزن في المخ به العديد من الخلايا الغذائية، مؤكدة أن هذه الخلايا تنمو تحت ظروف معينة، تتوقف على نوع الأكل ومواعيده لأن هذه العوامل تؤثر على تجددها.

الحالة المزاجية مرتبطة بمرض الخلايا العصبية

وأكدت أستاذ التغذية الطبية، أن هذه العوامل تزيد قدرة المخ على التذكر والتركيز والتعلم، لافتة إلى أن الحالة المزاجية مرتبطة بضمور أو مرض الخلايا العصبية، لذك لابد من اتباع العوامل الغذائية التي من شأنها تؤثر بالإيجاب على نمو الخلايا العصبية.

وحددت الدكتورة يسر كاظم، نظام غذائي معين، يجب على الإنسان إتباعه للحفاظ على قدرة المخ على التعلم والتركيز، موضحة أن هذا النظام يتوقف على نظام الأكل ومواعيده ونوعية الأكل وكمياته.

التركيز على تناول الشيكولاتة الغامقة

أوضحت أنه هناك أربعة أنواع أساسية من الأكلات، تنشط الخلايا العصبية للمخ، على رأسها الكركم والشاي الأخضر وبذرة الكتان والشيكولاته الغامقة، مؤكدة أن أكل الكركم لابد ألا يزيد عن ملعقة صغيرة خلال اليوم، وتوضع في الأكل ومعها فلفل أسود، وبالنسبة لبذرة الكتان يتم طحنها جيداً، أما عن الشاي الأخضر، فله مزايا صحية، لأنه يقلل الالتهابات وعوامل الأكسدة الموجودة في المخ والجسم.

وبالنسبة للشيكولاته الغامقة، أكدت أنها لها تأثيرات إيجابية على المخ والحالة المزاجية، مع ضرورة التركيز على نوع «الدارك شوكيلت»، محذرة من السكر، لأنه يقلل نمو الخلايا العصبية، لافتة إلى أن النظام الغذائي، يساعد المخ على أن يصل لأفضل حالة، فلابد أن يحتوى نصف الأكل على خضروات وفاكهة، وتقليل الدهون خاصة الدهون المهدرجة في السمن الصناعي والبسكوتات، والاعتماد على دهون الزيوت النباتية وزيت الزيتون والكتان، مشددة على الأسر بضرورة عمل الحلويات في المنازل لتقليل الدهون بدلاً من شرائها من المحلات الخارجية.