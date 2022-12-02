جامعة حلوان تنظم قافلة طبية توعوية في «كفر العلو»

نظمت جامعة حلوان وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة توعوية في كفر العلو بمشاركة كلية التمريض ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض والدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد، وبمشاركة طلاب كليه التمريض وكليه الخدمة الاجتماعية بالجامعة.

دور جامعة حلوان في خدمة المجتمع

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، في بيان صحفي، أهمية القوافل التي تهتم بالصحة والتوعية ولاسيما في المناطق المحيطة بالجامعة، مشيرا إلى بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به جامعة حلوان متمثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال كلياتها المختلفة للمشاركة في رفع الوعي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية التي تستهدف الاهتمام بخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

نشر ثقافة العمل التطوعي

وأكد الدكتور وليد السروجي أهمية اكتشاف الأمراض المزمنة والتوعية بالتغذية السليمة، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

وأكدت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض على أهمية دور الوعي الصحي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة، مبينة أن القافلة جاءت لتلبية احتياجات المواطنين ولاسيما الكشف عن أمراض السكر والضغط والقلب.

كما أشارت الدكتورة زينب حسين وكيل كلية التمريض، إلى أن القافلة استهدفت التوعية من خلال مشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض والهيئة المعاونة والطلاب.

وفى ذات السياق أوضحت الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد أن المركز لديه خطة للقوافل التمريضية والطبية والتثقيفية في إطار التعاون مع الكليات والتنسيق مع المناطق المستهدفة وفقاً لخطة الجامعة وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن القافلة بدأت بمجموعة ندوات تثقيفية توعوية عن أمراض نوبة القلب وأمراض ضغط الدم والتغذية السليمة، وتم إجراء فحص طبي شامل للمواطنين المشاركين في القافلة الطبية بقياس ضغط الدم ورسم قلب وأخذ التاريخ المرضي من جميع الحالات لتقديم مجموعة من الإرشادات التوعية الصحية.