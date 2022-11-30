جامعة حلوان تتعاون مع «الغرفة الألمانية» لإعادة تطوير المرافق ورفع كفاءة الفنيين

بحث رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، مع Uwe Wieckenberg الخبير الدولي لتطوير التعليم الفني بالغرفة المصرية الألمانية للتجارة والصناعة، ومنسق مشروع مراكز التميز للتعليم الفني الممولة من بنك التنمية الألماني والاتحاد الأوروبي، إعادة تطوير مرافق الجامعة.

إعادة تطوير مرافق الجامعة لاستغلالها في البرامج التدريبية

وخلال اللقاء، طرح قنديل عددا كبيرا من مقترحات التعاون مع الغرفة الألمانية تتضمن استعداد الجامعة للشراكة مع الغرفة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تتتضمن مشروعات إعادة تطوير مرافق الجامعة لاستغلالها في البرامج التدريبية التي تنظمها الغرفة لرفع كفاءة الفنيين، كذلك تقديم حقائب تدريبية للفنينن بجامعة حلوان.

وفي إطار المشروع الممول من بنك التنمية الألماني والاتحاد الأوروبي، جرى مناقشة إمكانية مساهمة جامعة حلوان في المرحلة الثانية للمشروع من خلال مجمع التعليم التقني بالأميرية، والذي يمثل نموذجا مثاليا لتطبيق المشروع.

تطوير المجمع التكنولوجي بالأميرية بالشراكة مع جامعة ألمانية

وفي السياق نفسه، تناولت المباحثات استعداد جامعة حلوان للمشاركة في دراسات الجدوى اللازمة للمراحل التالية للمشروع، كذلك استغلال كوادر الجامعة وخبرائها في التعليم الفني في إعداد اللوائح الدراسية للمرحلة الجارية من المشروع.

ودعا رئيس جامعة حلوان، الخبير الألماني لحضور الاجتماع الخاص بمجموعة عمل تطوير المجمع التكنولوجي بالأميرية، تمهيداً لبحث إقامة شراكة مع إحدى الجامعات التكنولوجية الألمانية المرموقة.