مصر تشارك في بطولة العالم لـ«بابجي موبايل» بإندونيسيا بجانب 105 دول

يشارك المنتخب المصري في لعبة «بابجي موبايل» ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2022 بدولة إندونسيا، خلال الفترة من 1 الى 11 ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان الاتحاد المصري للرياضات الالكترونية، قد أجرى التصفيات المحلية منذ عدة أشهر لاختيار الفريق، والتسجيل بالبطولة وفقًا للمعايير والتوقيتات التي حددها الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية (IESF) ومقره كوريا الجنوبية، وهو أحد الجهات التي تتصدى للعمل الدولي في الرياضة الإلكترونية.

فرق من 106 دول يمثلها 1200 لاعب ولاعبة

وبانضمام اللاعب الخامس عبدالله طايل يكتمل عدد لاعبي الفريق، الذي رغم ظروف عدم الاكتمال لوجود لاعب أساسي من المسجلين بالبطولة لدراسته في دولة روسيا الاتحادية، وعدم تمكّنه من الالتحاق بالفريق فقد حقق المنتخب مركزًا متقدمًا في اليوم الأول للبطولة رغم مشاركة كبار المنتخبات الدولية بالبطولة، ويستأنف اللعب غدًا، حتى يتمكّن من الوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة للمنافسة على المراكز الأولى ضمن 16 فريقًا دوليًا.

ويتشكّل الفريق من اللاعبين عبدالله طايل ومحمد فؤاد ومحمود محي، ويوسف إسلام وهند حامد.

يُشار إلى أنَّ البطولة يشارك فيها فرق من 106 دول، يمثلها 1200 لاعب ولاعبة، واختارت مصر المشاركة في لعبة جماعية هي «بابجي موبايل».

المشاركة الأخيرة لمصر وفق النظام القديم

وأكّد شريف عبدالباقي رئيس الاتحاد، أنَّها المشاركة الأخيرة لمصر وفقًا للنظام القديم، وبدء النظام الجديد للتسجيل سواء للاعبين او الفرق بدءً من العام القادم وموسم 2023 والذى يتم تسجيل اللاعبين والفرق، واجراء التصفيات بين المسجلين فقط بالاتحاد في حالة وجود استحقاق دولي على جميع المستويات، وزيادة قاعدة الاختيار بين اللاعبين المصريين سواء الفردي أو الفرق لاختيار العناصر الأفضل من اللاعبين في تشكيل المنتخبات.

وأشاد الاتحاد المصري بمستوى اللاعبين المشاركين في البطولة سواء فنيًا أو خلقيًا في الجدارة بالتمثيل لبلدهم، والقرار بالضم إلى القائمة الدولية للاعبين، لتضاف إلى ممثلي مصر بدوري العرب «الرياض 2022» ليكونوا نواة منتديات ومجموعات الألعاب المختلفة.