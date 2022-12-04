سفير الإمارات بالكويت يؤكد حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات الثنائية

أكد السفير الاماراتي لدى الكويت مطر النيادي حرص القيادتين في الإمارات والكويت على دفع العلاقات نحو مزيد من التقدم والازدهار بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

تكاتف إماراتي كويتي

وقال النيادي، في تصريح صحفي على هامش احتفال السفارة الإماراتية بالكويت اليوم الأحد بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح - إن العلاقات «الإماراتية - الكويتية» تعد نموذجًا استثنائيًا للتكاتف والتعاون على كل الأصعدة.

عروض فنية للتراث الإماراتي

شهد الحفل تقديم عروض فنية للتراث الإماراتي ومعرضا فنيا للأعمال اليدوية والصور التراثية في الثقافة الإمارتية.