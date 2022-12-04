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أحمد الخطيب

سفير الإمارات بالكويت يؤكد حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات الثنائية

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أ ش أ
02:42 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
الإمارات والكويت

الإمارات والكويت

أكد السفير الاماراتي لدى الكويت مطر النيادي حرص القيادتين في الإمارات والكويت على دفع العلاقات نحو مزيد من التقدم والازدهار بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

تكاتف إماراتي كويتي

وقال النيادي، في تصريح صحفي على هامش احتفال السفارة الإماراتية بالكويت اليوم الأحد بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح - إن العلاقات «الإماراتية - الكويتية» تعد نموذجًا استثنائيًا للتكاتف والتعاون على كل الأصعدة.

عروض فنية للتراث الإماراتي

شهد الحفل تقديم عروض فنية للتراث الإماراتي ومعرضا فنيا للأعمال اليدوية والصور التراثية في الثقافة الإمارتية.

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