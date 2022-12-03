أستاذ فلك لـ«القاهرة الإخبارية»: الإمارات حققت نجاحا باستراتيجية استكشاف الفضاء

قال الدكتور علي الطعاني، أستاذ الفلك وعلوم الفضاء، إن هناك استراتيجية تنفذها دولة الإمارات منذ عام 2020 لاستكشاف الفضاء خاصة القمر، ورغم عمر الاستراتيجية القصير، لكنه شهد حجمًا كبيرًا من الازدهار والتقدم.

المستكشف راشد هي مركبة فضائية من المخطط أن تصل إلى سطح القمر

وأضاف أستاذ الفلك وعلوم الفضاء، خلال مداخلة عبر «سكايب»، ببرنامج «صباح جديد» المعروض على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن المستكشف راشد هي مركبة فضائية من المخطط أن تصل إلى سطح القمر، وصنعت بدولة الإمارات بمركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء.

الهدف من المستكشف الوصول لسطح القمر ودراسة التربة

وأشار أستاذ الفلك وعلوم الفضاء إلى أن الهدف من المستكشف الوصول لسطح القمر ودراسة التربة، ومن المتوقع أن تكون منطقة الهبوط هي «فوهة الأطلس» لأنها منطقة مدروسة جيدًا، وتخلو من التعرجات والصخور، حتى يضمن الهبوط بأمان.

المستكشف راشد سيأخذ صورًا عالية الدقة بزاوية 360 درجة

ونوّه أستاذ الفلك وعلوم الفضاء بأن المستكشف راشد سيأخذ صورًا عالية الدقة بزاوية 360 درجة من خلال أربع كاميرات مثبتة في الخلف والأمام، بالإضافة إلى فحص نوعية التربة من خلال أجهزة الاستشعار عن بعد.