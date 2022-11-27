مركز المنارة يستضيف حفل تكريم الفائزين في المشروع الوطني للقراءة الأحد

أعلن المشروع الوطني للقراءة، التابع لمؤسسة البحث العلمي، بمركزها الرئيسي في دبي، وفرعها الإقليمي في مصر وشمال أفريقيا، موعد إقامة الحفل الختامي للدورة الثانية من المشروع، المقرر انطلاقها الأحد المقبل بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لإعلان الفائزين في الدورة الثانية على مستوى الجمهورية البالغ عددهم 40 فائزا، ليواصل رسالته نحو تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الازهرية والجامعات والمعلمين على القراءة، من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، ما يعزّز ريادة مصر الثقافية تماشيا مع رؤية الدولة 2030.

وزير التعليم يشهد احتفال المشروع الوطني للقراءة

يحضر الاحتفال مجموعة بارزة من القيادات وصناع القرار؛ وفي مقدمتهم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من قيادات الميدان التربوي والثقافي والإعلامي وشخصيات المجتمع، ويحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها 1.5 مليون جنيه، وتتدرج باقي الجوائز من ربع مليون إلى 50 ألف جنيه مصري، إضافة إلى رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للفائزين.

يذكر أنّ المشروع الوطني للقراءة مشروع رباعي الأبعاد يرتكز على 4 منافسات رئيسية، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب «الطالب المثقف»، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات لنيل لقب «القارئ الماسي»، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب «المعلم المثقف»، وأخيرا منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية».

وشارك في الدورة الأولى من المشروع 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين، وصل إلى 40 منهم لمنصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع.

المشروع الوطني للقراءة

يسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.