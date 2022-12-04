المشدد 6 سنوات لعاطل اعتدى على طفلة في الزراعات بشبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها بحبس عاطل 6 سنوات مع الشغل، لاتهامه باستدراج طفلة دون السن القانونية والتعدي عليها في الزراعات عنوة، وعندما أخبرت أسرتها حاول أهل المتهم التستر على الجريمة بتزويجها له عرفيا، ولكن تم تحريك الدعوى القضائية ضده وإحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بحبسه.

وصدر الحكم في الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وإيهاب فاروق فتح الباب ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر علي القلشي.

استدراج طفلة والتعدي عليها بشبين القناطر

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم «أحمد ش» استدرج طفلة دون السن القانونية بقرية منشأة الكرام في مركز شبين القناطر، وأخذها في الأراضي الزراعية وتعدى عليها عنوة، مستغلا حداثة سنها، وهتك عرضها بالقوة وهددها بعدم البلاغ عما فعله معها.

تحريك دعوى قضائية

وعندما علمت أسرة المجني عليها بالواقعة توجهت لأسرة المتهم وأخبرتهم بما فعله المتم، فتم عقد جلسة عرفية والاتفاق علي زواج المجني عليها من المتهم عرفيا، وتم إبرام عقد بذلك بتاريخ سابق عن الواقعة، وبإخطار الأجهزة الأمنية حُرر محضر بالواقعة وإحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي قررت حبسه 6 سنوات مع الشغل بتهمة هتك العرض والتعدي، وإحالة محرر عقد الزواج العرفي للمحكمة بتهمة التزوير.