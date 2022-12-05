«حديث المدينة».. قصة فيلم شارك فيه مفيد فوزي أمام سميرة أحمد بالستينات

«حديث المدينة».. لم يكن اسم البرنامج الشهير الذي قدمه الإعلامي مفيد فوزي لسنوات على شاشة التلفزيون المصري، ولكنه كان عنوان تجربته التمثيلية الأولى والوحيدة التي قدمها خلال مسيرته الطويلة والممتدة، والتي انتهت برحيله في الساعات الأولى من صباح الأمس عن عمر ناهز الـ 89 عاما.

لم تكن تلك الملامح معروفة بعد على الشاشة، فكان الشاب الذي لم تجاوز الـ 30 عاما يبدأ خطواته الأولى في بلاط صاحبة الجلالة، وكان أكثر انفتاحا على التجارب الجديدة حيث قرر أن يخوض تجربة تمثيلية في فيلم «حديث المدينة» إنتاج عام 1964، وظهر في عدد من المشاهد خلال الفيلم حيث أدى دور صحفي، وكانت تدور أحداث الفيلم حول لاعب كرة قدم يتعرف على فتاة تتسبب في تدهور مستواه الرياضي، ولكن يتعاون أصدقاؤه مع الفتاة التي يحبها ليعود إلى طريقه مرة أخرى، وذلك بمشاركة عدد من نجوم السينما من بينهم سميرة أحمد وشويكار، بالإضافة إلى لاعب كرة القدم في نادي الزمالك عصام بهيج.

مفيد فوزي يتحدث عن تجربته التمثيلية في «حديث المدينة»

وتحدث الإعلامي الراحل عن تجربته التمثيلية الوحيدة خلال ظهوره في برنامج «هو قال.. هي قالت»، وقال إن مشاركته في فيلم «حديث المدينة» كانت بالصدفة، متابعا: «كنت ممثل شديد الركاكة وظهرت بنفس اسمي مفيد فوزي، وكان من المفترض أن أقول جملة أمام سميرة أحمد وعصام بهيج نجم الزمالك، وعندما قال المخرج أكشن وبدأ التصوير لم تخرج الكلامات من فمي».

مفيد فوزي: التمثيل لم يكن في خيالي.. وأشاهد «حديث المدينة» حتى أضحك على نفسي

وأوضح الإعلامي الراحل أنه كان خجولا للغاية في طفولته، «الذي يحاور الناس الآن بدأ حياته شديد الخجل، وعندما شاركت في الفيلم لم أكن أتخيل أني سوف أقدم برنامج بنفس الاسم، ولكن الفرق بين تجربتي في الفيلم والبرنامج هائل جدا، فكنت ركيك جدا في التمثيل، وفي البرنامج أحاول أن أكون معقولا حتى أحقق المصداقية عند الناس وهي أعظم ما يحلم به إنسان يخاطب الجماهير».

وأوضح: «فيلم حديث المدينة في ملفاتي السيئة، ولو عرض الفيلم سوف أشاهده حتى أضحك من هذا النموذج الساذج الذي تصور في يوم من الأيام أنه سوف يصبح أحمد زكي، ولكن التمثيل لم يكن في خيالي ولكن في وقتها شعرت أنها تجربة جديدة، والتجارب الجديدة في حياة الإنسان تجعله يغربل الأمور حتى يصل لما يريده».