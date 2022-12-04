الحزن يسيطر على الوسط الفني برحيل مفيد فوزي: مدرسة إعلامية وقيمة لن تتكرر

سيطرت حالة واسعة من الحزن على الوسط الإعلامي والفني برحيل الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، إذ لعب الراحل دورًا مهمًا في إثراء الساحة الإعلامية على مدار سنوات طويلة كما حاور مجموعة من أهم وأبرز نجوم الفن والرياضة والمجتمع، حتى أصبح اسمه مدرسة إعلامية وبصمة خاصة لم تتكرر.

لطيفة: كنت الأخ الكبير الناصح والأستاذ

وتحدثت الفنانة لطيفة عن علاقتها بـ مفيد فوزي، قائلة: «لم تكن إعلاميًا وناقد عادي، بالنسبة لي كنت الأخ الكبير الناصح والأستاذ اللي اتعلمت منه، نصحتني نصائح في بداية طريقي مشيت عليها طول حياتي، أشكرك على كل ما أعطيتني إياه من نصائح وحب في حياتي الفنية والإنسانية».

وتابعت لطيفة في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»: «ألف رحمة على روحك أستاذ مفيد فوزي، أعزي نفسي وعائلتك وحبيبتي حنان مفيد فوزي».

إدوارد: مش هنسى وقفتك جنبي.. وكارول سماحة: عشنا معك ذكريات حلوة

وتذكر الفنان إدوارد موقفًا جمعه بالكاتب الصحفي الراحل، وذلك خلال تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، «الله يرحمك يا حبيبي مش هنسى وقفتك جنبي في بدايتي لما شجعتني وكتبت مقالة عني ادتني دفعة كبيرة أن أكون أنا»، بينما قالت الفنانة كارول سماحة: «الإعلامي الكبير مفيد فوزي قدوة ومدرسة بالإعلام المصري.. عشنا معك لحظات وذكريات إعلامية حلوة سوف تظل في ذاكرتنا دائما».

درة: سأظل دائمًا أشاهد حواراته الممتعة مع نجوم الزمن الجميل

فيما قالت الفنانة درة: «وداعا مفيد فوزي سأظل دائمًا أشاهد حواراته الممتعة مع نجوم الزمن الجميل لأنّه قيمة وقامة لن تكرر في الصحافة والإعلام».