«التضامن»: إتاحة منح لرعاية 1500 طالب متفوق في 300 كلية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرؤة التضامن الاجتماعي، إن رئيس الجمهورية أطلق الشرارة الأولى لبرنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، في مطلع عام 2021، إذ وجه بتخصيص موازنة سنوية، وببذل كل الجهود والمساعي لدعم جميع الطلاب الساعين للعلم، وتذليل أية مشكلات تعوقهم عن استكمال تعليمهم أو عن التحاقهم بالتعليم، بما يشمل الفقر والإعاقة والبعد الجغرافي وغيرها من الأسباب.

توفير أجهزة لاب توب ناطقة لجميع المكفوفين

وأضافت أنه في عام 2021، وزارة التضامن الاجتماعي حصرت الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات، وبدأت في توفير أجهزة لاب توب ناطقة لجميع المكفوفين بالفرقتين الثالثة والرابعة وطلاب الماجستير والدكتوراه في 30 جامعة مصرية، بالشراكة مع جمعية الأورمان، وذلك لتيسير العملية التعليمية، بما يشمل توفير الأجهزة المساعدة والبدء في إتاحة بعض الكليات بالشراكة مع صندوق الاستثمار الخيري «عطاء».

إتاحة منح تفوق تحت مسمى مبادرة «الطلاب الفائقين»

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع الجمعية الشرعية، منح تفوق تحت مسمى مبادرة «الطلاب الفائقين»، لرعاية نحو 1500 طالب في 300 كلية على مستوى 30 جامعة مصرية في كل أنحاء الجمهورية، كما يجري تقديم خدمات مختلفة لهؤلاء الطلبة في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية، أو غيرها من الخدمات، التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.

وأفادت «القباج»، بأن الاستثمار في البشر جزء لا يتجزأ من الاستثمار في الوطن، وأن الوزارة حريصة حرصا شديدا على الوفاء بحق التعليم للطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة، وتشجيع الطلاب الفائقين، إيمانا بأن التعليم هو البوابة الرئيسية للتنمية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجامعة القاهرة، إذ جرى الاحتفال بإطلاق المرحلة الثانية من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية»، بحضور اللواء ممدوح شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والدكتور مصطفى إسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

برنامج متكامل لتنشئة الأطفال وتعزيز معارفهم

جدير بالذكر، أن الوزارة لديها برنامج متكامل لتنشئة الأطفال وتعزيز معارفهم واتجاهاتهم، بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة والتوسع لافتتاح 3000 حضانة جديدة، بالإضافة إلى وضع شرط الالتحاق بالتعليم والانتظام فيه، بنسبة لا تقل عن 80% لطلاب الأسر المستفيدة من تكافل، بما يشمل إعفاء 4.5 مليون طالب من مصروفات التعليم، وتحمل الأعباء التعليمية لنحو 420 ألف من الأيتام، هذا بالإضافة إلى دعم نحو 28 الف طالب ماليا، أو توفير له أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة.

ووجهت القباج، كلمة لشباب الجامعات من الفائقين ومن ذوي الإعاقة ومن الأسر المتواضعة اقتصادياً قائلة: «أرسل لكم تحية حب ومساندة من رحاب جامعة القاهرة العريقة.. من تحت القبة التي شهدت تاريخا مجيدا.. وأقول لكم جميعا في كل مكان.. اجعلونا نرى حاضرا عنيدا.. ومستقبلا منيرا.. قووا ولا تهنوا.. واعملوا ولا تيأسوا.. هكذا أنتم تسعون بالإرادة، وتصنعوا مستقبلكم بأيديكم وبجهدكم الدؤوب.. أنتم القلب النابض لبرامج التنمية في مصر.. وقاطرة الوعي والفكر والفعل التي نرتكن إليه في إحداث التغيير الإيجابي الذي نرتأه، وفي تحقيق النهضة التي بتنا نحلم بها، وفي بناء الوطن الذي ضمنا بين أحضانه، ولم يضن علينا بشيء».

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن القيادة السياسية تدعم كل الفئات بأساليب مختلفة، وهذه الأساليب ليست فقط في مجال القدرة على الحياة، ومواجهتها بل الارتقاء بالمهارات والقدرات المختلفة، وأن ما تقوم به وزارة التضامن مع الجمعية الشرعية وجمعية الأورمان لتكريم الطلاب المتفوقين وإهدائهم أجهزة متقدمة للطلاب تساعدهم على التعامل مع العالم الخارجي فهذا يدل على اهتمام الدولة بالتعليم لكافة الفئات.

وقال الدكتور الخشت، إنه يؤمن بالمجتمع المدني ودوره الفعال بمشاركة الدولة للارتقاء بالحياة الاجتماعية، وأن المقصود بالمجتمع المدني هو المنطقة الوسطي بين الأسرة والحكومة أو الدولة ويقوم بدور كبير في مصر عبر تاريخها، وتتمثل في كل الأعمال الخيرية المؤسسية، مؤكدًا أن المجتمع المدني يعمل في هارموني مع الدولة لخدمة المصريين بكل فئاتهم.

الجامعة تكفلت بمصروفات الدراسة لنحو 12 ألف طالب

وأكد الدكتور محمد الخشت، دعم الجامعة للطلاب من ذوي الهمم والإعاقة، التي تُعد بمثابة شرف لمن يمتلكها لكونه بدأ مشواره من تحت الصفر، وتواجهه العديد من العقبات التي تجعل امتحانه أصعب له، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة افتتحت مؤخرًا مركزًا لدعم ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويضع المركز الطلاب من ذوي الهمم في نصب أعينهم، موضحًا أن الجامعة تكفلت بمصروفات الدراسة لنحو 12 ألف طالب خلال الفصل الدراسي الأول فقط، وهو ما يعني أن الجامعة لا تترك طلابها في مواجهة المجتمع بمفردهم، بل تدعمهم لكي تقدم للمجتمع المصري نموذجا ناجحا وفعالا ومؤثرا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لديها وحدة لمكافحة تعاطي المخدرات، ووحدة لوزارة التضامن تقوم بكل أعمال الوزارة داخل الجامعة، بالإضافة للعديد من أشكال التعاون مع وزارة التضامن، التي ترعاها الجامعة مثل مؤسسة 500 500.

توزيع 120 لاب توب اليوم على الطلاب المكفوفين المتفوقين دراسيا بجامعة القاهرة

كما أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع 120 لاب توب اليوم، على الطلاب المكفوفين المتفوقين دراسيا بجامعة القاهرة، جاء في إطار المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أجهزة اللاب توب مزودة بأحدث البرامج الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، وذلك لدمج الأشخاص أصحاب الهمم في المجتمع ودعمهم، ليتمكنوا من الحصول على كامل حقوقهم ليس فقط في التعليم، لكن أيضا في الحصول على وظائف وفي تكوين أسرة.

تقديم كافة اشكال الدعم للأشخاص ذوى الاعاقات البصرية

وأضاف شعبان، أن الأورمان سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كل أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام، وليس الطلاب منهم بشكل خاص ففي جانب الخدمات الطبية سعت الجمعية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية، عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى، وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الاشد احتياجا.

وجدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية» يستهدف توزيع 1500 لاب توب على الطلاب المكفوفين، و700 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية، بالإضافة إلى السماعات لذوي الإعاقات السمعية.

كما تشمل المرحلة الثانية إضافة 3000 منحة دراسية إضافية للطلاب الفائقين، بالإضافة إلى 1500 من المرحلة الأولى، وتوظيف قدرات 15.000 متطوع بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وببيوت التطوع التي تساهم في مكافحة الإدمان والتعاطي وبجمعية الهلال الأحمر داخل الجامعات، لتعزيز فرص العدالة الاجتماعية للطلاب، ولبناء جسر من التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات المصرية والجمعيات الأهلية.