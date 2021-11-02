رئيس جامعة بنها يشهد برنامج دعم الطلاب الفائقين علميا

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فعاليات برنامج حاضنات الطلاب الفائقين علميا، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية.

نجاح مبادرة حاضنة الفائقين بالجامعات

وأشاد رئيس جامعة بنها، في كلمته، بنجاح مبادرة حاضنات الطلاب الفائقين عليما بالجامعات المصرية، التي تستهدف دعم الطلاب المتميزين وتشجع تناول الموضوعات البحثية العلمية، التي تمثل قيمة مضافة للبحث العلمي و تقدم حلول حقيقية لمشكلات المجتمع المصري، مشيرا أن هناك تعاونًا دائمًا بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لتقديم كافة أشكال الدعم للطلاب.

تقديم 450 منحة لطلاب الجامعات

من جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة حاضنات الفائقين علميا، تستهدف تقديم 450 منحة لطلاب الجامعات الفائقين من وزارة التضامن، بالتعاون مع الجمعية الشرعية، مشيرا الى أن الوزارة أنشأت وحدات للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة المصرية؛ بهدف التواصل بالمجتمع الطلابي وتوفير كافة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

وأوضح أمين عام الجمعية الشرعية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشروع حاضنات الطلاب الفائقين بالجامعات؛ بهدف توفير جميع سبل الدعم للطلاب المتميزين والفائقين بالجامعات المصرية، في ضوء التعاون مع وزارة التعليم العالى وزارة التضامن الاجتماعي.