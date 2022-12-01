وزيرة التضامن: 250 ألف متطوع بالهلال الأحمر ونصف مليون بالمجتمع المدني

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين في مصر، موضحة أنه على الرغم من عدم وجود رقم دقيق لأعداد المتطوعين إلا أنه تم رصد 250 ألف متطوع بالهلال الأحمر المصري، ونحو 500 ألف متطوع بالمجتمع المدني وغيرهم بالقطاع الخاص، بخلاف متطوعي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا للشباب

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها، منذ قليل، باحتفالية الهلال الأحمر المصري بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، تحت شعار «معا لنعمل الآن»، أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا للشباب وفتحت له باب المشاركة بكافة الفاعليات الكبرى التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ خلال الشهر الماضي، والتي كان لمتطوعي الهلال الأحمر دور في نجاحها.

وأشارت القباج إلى زيارة قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفة إياها بالزيارة التاريخية التي تشرف بها الهلال الأحمر المصري لافتتاح غرفة العمليات المركزية للجمعية، وأجرت خلال الزيارة حوارًا مع المتطوعين.

المتطوعين هم أهم مصادر الهلال الأحمر

وأكدت القباج أن المتطوعين هم أهم مصادر الهلال الأحمر، قائلة: «بدأت حياتي كمتطوعة وسأظل أتطوع حتى ينجلي العمر.. رسالة شكر وتقدير لكم جميعا، ورسالة فخر واعتزاز لجميع المواطنين فأنتم خير سند ومدد، في التطوع حياة لصاحبه وحياة لآخرين يمنحهم وقته وجهده.. ونحن نحتفل اليوم بالمبادئ الأساسية التي تحكم عملنا في الميدان ولا تتغير بتغير الزمان والمكان».