ضبط طالب ابتدائي أصاب زميله بـ«كاتر» أثناء الفسحة.. «هزار قلب جد»

اعتدى طالب بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة «سيدي عبد القادر» الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، على زميله بالصف السادس الابتدائي بـ«كاتر»، إثر مشاجرة بينهما ناتجة عن مزاح تحول لمشاجرة.

واستقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة أدهم عادل طه صديق، 12 سنة طالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة «سيدي عبد القادر» الابتدائية.

بلاغ بإصابة طالب

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مدير المدرس يفيد باعتداء طالب على زميله بـ «كاتر».

وأشار التقرير المبدئي إلى أن الطالب مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس من الخلف بسبب اعتداء من آخرين.

اعتداء طالب علي زميله بآلة حادة

واتهمت والدته زميله، طالب بالصف الخامس الابتدائي، بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة وإصابته بفناء المدرسة بفترة الفسحة أثناء اليوم الدراسي بسبب المزاح.

ونجح رجال مباحث أول المنصورة في ضبط المشكو في حقه والأداة المستخدمة، وإحضاره مع والده، وبمواجهة الطالب اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأيده والده.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2022 /122 جنح أحداث قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.

فصل الطالب المعتدي 15 يوما

ومن جهته، أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه فور إخطاره بالواقعة تم إحالة الموضوع للتحقيق وفصل الطالب الذي اعتدى على زميله 15 يوما مع استدعاء ولي الأمر لأخذ تعهد بعدم التعرض مرة أخرى للطالب.