إصابة طالب وسيدة في حريق داخل منزل بالمنيا.. ماس كهربائي

أصيبت ربة منزل وطالب، اليوم الخميس، في حريق هائل نشب بمنزل يقع في حي شاهين غرب مدينة المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده، وتم نقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بنشوب حريق في شقة بالمنيا

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل داخل شقة بالدور الثاني بمنزل كائن بشارع الكوثر أمام محل مخبوزات بحي شاهين غرب مدينة المنيا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الأمن والبحث الجنائي لموقع الحادث، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وبالفحص تبين أنه أسفر عن إصابة كل من هناء أحمد، 50 عاما، ربة منزل، وفارس مصطفى، 15 عاما، طالب، وتم نقلهما للمستشفى العام لتلقي العلاج.

النيران تلتهم محتويات الشقة

وتسبب الحريق في احتراق محتويات الشقة، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، حيث رجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهريائى.

كما انتقل المسؤولون برئاسة حي غرب المنيا لفرض كردون، وفصل التيار الكهربائي والغاز والمياه عن المنزل، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.