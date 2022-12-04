انتهاء تصوير حكاية «لو بعد حين» بطولة شيرين رضا ودينا الشربيني

انتهى صناع حكاية «لو بعد حين» بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا وإسلام حافظ وبسنت حاتم من التصوير ضمن مسلسل «حدث بالفعل» وسط تواجد أبطاله.

حكاية ولو بعد حين، إخراج هشام الرشيدي، والمسلسل إنتاج مصري إماراتي شركة بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان واكتيف ميديا برودكشن.

قصص من 9 دول عربية في مسلسل حدث بالفعل

العمل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل.. 101 حكاية مختلفة

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.