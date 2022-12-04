نتائج مسابقة أوائل الطلاب للإعدادية بمنطقة كفر الشيخ.. «المندورة» تتصدر

عقد مكتب التربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأحد، مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية، في المواد الثقافية والعربية والدينية المقررة عليهم دراسيًّا، وذلك بمدرج ديوان المنطقة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن تصدر معهد المندورة الإعدادية للمركز الأول، التابع لإدارة دسوق التعليمية، ومثله كل من الطلاب: محمد عماد حسني أبو زيد، ومحمد حاتم سلامة، ومحمد جمعه السيد أبو زيد، كما حصد المركز الثاني، معهد الرصيف الإعدادي بإدارة الرياض التعليمية ومثله كل من الطلاب: محمد ياسر عباس، وأحمد إيهاب حسن، وأحمد عبد العزير إبراهيم.

ومن المقرر تصعيد صاحب المركز الأول لحضور التصفية النهائية علي مستوى مناطق الجمهورية بالقاهرة، بعد أن مُثلت كل إدارة تعليمية في المسابقة بفريق يتضمن 3 طلاب، وذلك بعد إجراء المسابقة ذاتها بمقر الإدارات التعليمية الأزهرية.

وتُقام فعاليات المسابقة ضمن خطة اتحاد طلاب المنطقة تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وبإشراف وحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وتنفيذ ومتابعة زينب عبد الحميد، مديرة إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وإعداد إنعام علي، مسئولة النشاط بإدارة رعاية طلاب المنطقة.