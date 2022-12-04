خبير طاقة: اكتشاف حقل الغاز الجديد يليه المزيد

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن شركة شيفرون، التي حققت اكتشاف حقل غاز جديد بالقرب من العريش، إحدى أهم الشركات العملاقة العاملة بمجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز على مستوى العالم، إذ جاء إعلانها عن هذا الاكتشاف في مضمونه، دعوة لباقي الشركات العالمية العملاقة لضخ المزيد من الاستثمارات في المياه الاقتصادية البحرية المصرية.

الكثير من الاكتشافات مستقبلا

أضاف «أبوالعلا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، من تقديم الإعلامية إيمان عبدالباقي، أنه بالنسبة لمنطقة الاكتشاف، فهي تقع في منطقة واعدة، بها كميات كبيرة من ثروات الغاز المصرية، التي لم يتم اكتشافها حتى الآن، وأتوقع حدوث الكثير من الاكتشافات في مثل تلك المنطقة مستقبلا.

أبوالعلا: المنطقة بها نحو 220 تريليون قدم مكعب من الغاز

واستطرد: «المنطقة بها حوالي 220 تريليون قدم مكعب من الغاز، وما تم اكتشافه حتى الآن، 30%، فيما تصل مساحة المنطقة لـ83 ألف كيلو متر مربع، ويقع بها المياه الاقتصادية لبعض الدول المتشاطئه مع منطقة الثروات، وحيث يأتي هذا الاكتشاف في إطار زيادة طموحات استراتيجية وزارة البترول بعد أن كانت أقصي طموحات الوزارة منذ 5 سنوات هو تحقيق الاكتفاء الذاتي».

وأوضح أن الاكتفاء الذاتي من الغاز، وفر على الدولة المصرية ما يقارب الـ3 مليار دولار، وهو ما قلل من فاتورة الغاز الطبيعي لسد الاحتياجات المحليةن وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي فبات الآن طموح الوزارة زيادة معدل صادرات الغاز المصرية والتي ارتفعت بشكل غير مسبوق.