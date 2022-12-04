صناع فيلم «الخلاط» على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر بجدة

أقيم العرض العالمي الأول، للفيلم السعودي «الخلاط» للمخرج فهد العماري، اليوم، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة السعودية.

وحضر من صناع الفيلم على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، كل من الممثلين إبراهيم خيرالله وإبراهيم الحجاج وزياد العمري والمنتج محمد القرعاوي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء المخصصة للفيلم داخل أحد فنادق جدة.

فيلم «الخلاط» مستوحى من مسلسل يحمل الاسم نفسه وعرض عام 2017، وحقق نسب مشاهدات مرتفعة بلغت مليار مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، ومن المقرر عرض المسلسل عبر إحدى المنصات الإلكترونية في يناير المقبل.

يذكر أنه جرى انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى 10 من الشهر ذاته، ويقدم 131 فيلمًا روائيًا قصيرًا من 61 دولة بـ41 لغة وذلك لصناع السينما من الأصوات الصاعدة والمخضرمة.