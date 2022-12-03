«الأب الروحي الأخير».. معلومات عن أندي جارسيا قبل جلسته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ينظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية، بالمملكة العربية السعودية، جلسة حوارية اليوم، للنجم العالمي أندي جارسيا، وذلك للحديث عن مشواره الفني في عالم السينما، الذي يعد أحد نجومها البارزين.

من مواليد كوبا

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن أندي جارسيا، من خلال السطور التالية:

- من مواليد 12 أبريل عام 1956 في هافانا - كوبا.

- في طفولته انتقل بصحبة أسرته إلى ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في الجزء الثالث والأخير من the godfather

- حصل على ورش تمثيل أثناء دراسته بإحدى المدارس.

- بدأ اختبارات الأداء وهو طالب جامعي.

- بدايته في عالم الفن عام 1983 من خلال فيلم Blue skies again.

- حصل على شهرته العالمية من خلال المشاركة في عدة أفلام ناجحة أبرزها ظهوره في الجزء الثالث والأخير من فيلم المافيا الشهير the godfather مع آل باتشينو عام 1990، حيث لعب دور «الأب الروحي» الأخير.

- عمل في مجال التمثيل والإنتاج والإخراج.

- حصل على جائزة golden awards عام 1997.

- حصل على جائزة الأوسكار 87 عن أفضل تصميم إنتاجي عن فيلم passengers.