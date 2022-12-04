تاجر سمك ينهي حياة شاب في أبو قير بالإسكندرية بسبب «بوست» على فيسبوك

لقي شاب مصرعه عبر يد تاجر سمك في منطقة أبوقير، شرق الإسكندرية، وذلك إثر خلاف بينهما نتيجة منشور دوّنه المجني عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انتقد فيه القاتل بطريقة غير مباشرة، فقرر القاتل الانتقام وقتله.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، إخطارًا من اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بمقتل شخص أمام منزله الكائن بمنطقة أبوقير، التابعة لقسم المنتزه ثان.

وعلى الفور توجه ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة غارقة في دمائها أمام المنزل.

ضبط المتهم بعد تسليمه نفسه

وتم نقل جثة شاب الإسكندرية إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة، التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وألقي القبض على القاتل بعدما سلم نفسه للشرطة عقب ارتكابه الجريمة.

وذكر شهود عيان، في التحقيقات، أن القاتل صاحب محل سمك بأبو قير، قام بالنداء على القتيل أثناء تناوله الغداء، ورد المجني عليه ونزل من المنزل للقائه ومعرفة ما يريد، فبادره القاتل بسكين حتى فاضت روحه إلى بارئها، أمام أعين الجميع.

تفاصيل جريمة أبو قير في الإسكندرية

وأضاف شهود العيان أن جريمة القتل بسبب نشر المجني عليه بوست على «فيس بوك»، اتهم فيه القاتل ببعض الاتهامات، مشيرين إلى أن المتهم عقب ارتكابه الجريمة وجرى بجنون ناحية الشاطئ.

وأكدوا أن المجني عليه طيب السمعة في المنطقة ويحظى بحب الأهالي، وأنهم ينتظرون قدوم الجثمان من المشرحة لدفنه في مقابر أبوقير.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في القضية.