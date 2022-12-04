هيئة ضمان الجودة تعتمد 24 معهدا بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية عن اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لعدد 24 معهداً أزهرياً بالمنطقة، للعام الدراسي 2021 - 2022م، بنسبة 100% من إجمالي المعاهد التي تم ترشيحها بالعام الماضي.

وذكرت المنطقة، في بيان لها، أن ذلك جاء في ضوء رؤية ورسالة إدارة جودة التعليم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وسعياً منها للانطلاق نحو الأفضل، وحرصاً منها على التميز والإبداع، حيث واظبت العمل ليلاً ونهاراً بالتعاون مع كافة مسئولي العملية التعليمية بالإدارات والمعاهد المرشحة للجودة خلال العام المنقضي، إلي أن تم اعتماد المعاهد التي تقدمت للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد للعام الدراسي 2021 - 2022م.

أسماء المعاهد المعتمدة

وبحسب بيان منطقة كفر الشيخ الأزهرية، فإن المعاهد المعتمدة هي: البكاتوش الابتدائي، وقبريط الابتدائي، ومحمد رجب الابتدائي، وشباس عمير الاعدادي بنين، وروضة إبيانة، وروضة محلة دياي، وإصلاح شالما الابتدائي، ومحمد علي الابتدائي، والحمراء الابتدائي، والقرية 18 الابتدائي، والكفر البحري الابتدائي، والحامول الابتدائي، وقبريط الإعدادي بنين، وفتيات كفر الجرايدة الإعدادي، وقلين الإعدادي بنين، وصروة الإعدادي بنين، وسنهور المدينة الإعدادي بنين، وفتيات سنهور المدينة الإعدادي، وفتيات أبو غنيمة الإعدادي، وفتيات بني بكار الإعدادي، وفتيات عزبة عمرو الإعدادي، وفتيات الكفر الجديد الإعدادي، وفتيات شباس الشهداء الإعدادي، وفتيات بلطيم الثانوي.

وأوضح الدكتور سمير الطحان، مدير إدارة جودة التعليم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنه ما كان هذا النجاح إلا بتعاون جاد على مدار العام المنقضي بين قيادات المنطقة وإداراتها التعليمية، فلم يدخر أحداً جهداً يوماً في طريق الوصول للاعتماد.

ومن جانبه قدم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الشكر والتقدير لرجال جودة التعليم، ولموجهي عموم المنطقة، ومديري الإدارات التعليمية، والموجهين بمنطقة كفر الشيخ، الذين جابوا أنحاء المحافظة لتقديم كل سُبل الدعم لإنجاح هذه المنظومة التعليمية.

وفي ذات السياق، قدم حسام فتوح حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، كل آيات الشكر والتقدير لرجال الدعم الفني من باحثي نظم جودة التعليم بإدارة الجودة، ولكافة العاملين بالمعاهد المتميزة التي حصلت على الاعتماد بجهود المخلصين بها.