السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي أعلى دائري صفط اللبن

اندلعت النيران بكثافة، داخل سيارة ملاكي، منذ قليل، أثناء سيرها أعلى الطريق الدائري قبل نزلة صفط اللبن، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائري، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بإحدى السيارات قبل نزلة صفط اللبن، وتصاعد ألسنة اللهب منها، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

الدفع بسيارة إطفاء

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران بالسيارة، وتم السيطرة عليها وإخمادها، قبل امتدادها إلى السيارات الأخرى والمناطق المحيطة بالحريق، إذ أدى الحريق إلى تفحم السيارة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ندب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق

قررت جهات التحقيق ندب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات في الحريق،وسرعة سؤال مالك السيارة عن الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.