«المنتدى العربي الأوروبي للحوار» لقناة الحياة: الغرب يكيل بمكيالين في ملف حقوق الإنسان

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الاحتجاجات التي تحدث في بريطانيا من قمع للمظاهرات السلمية تأكيد واضح على أن أحد أهم القوى الغربية التي دائما ما تتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان تكيل بمكيالين وانتقائية.

استخدام العنف ضد المتظاهرين في بريطانيا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «أصبح هناك ملفين حقوقيين؛ الأول للتعامل الداخلي في بريطانيا، والثاني للتعامل الخارجي، والتاريخ يذكر أنها ليست المرة الأولى، ديفيد كاميرون قال إنه لا يريد أي ادعاءات كاذبة بخصوص حالة حقوق الإنسان، وسمح لقوات الشرطة باستخدام العنف، ووقتها تم اعتقال مئات المتظاهرين، وقال عندما يتعلق الأمر بالأمن بالقومي البريطاني لا تحدثونا عن حقوق الإنسان».