متحدث الحكومة لقناة الحياة: منح الرخصة الذهبية لـ8 مشروعات شيء غير مسبوق

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ ما حدث اليوم في اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية»، غير مسبوق بكل المقاييس، إذ لم يسبق منذ أن تم إقرار قانون الاستثمار بما يحويه رخصة ذهبية، أن منحت الحكومة رخص ذهبية لـ8 مشروعات دفعة واحدة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن كل ما حدث خلال الفترة الماضية منذ إقرار القانون في عام 2017 حتى عام 2022، تم منح الرخصة الذهبية لمشروع واحد فقط، وهذا يعبر عن أن الوضع الآن مختلف، والحكومة تنظر بكل جدية وتضع ملف الإنتاج والتصنيع والاستثمار كأولوية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، التي أثرت على الاقتصاد المصري.