متحدث الحكومة لقناة الحياة: هناك احتمال كبير لحصول 4 مشروعات أخرى على الرخصة الذهبية

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الرخصة الذهبية تقي المستثمر من عبء الحصول على الموافقات من جهات مختلفة، للحصول على رخص مختلفة، إذ أن الرخص الذهبية، تجب كل الموافقات، وبموجبها يستطيع المستثمر الذي حصل مشروعه على الرخصة الذهبية، أن يقيم المشروع ويشغله ويديره من خلال رخصة واحدة فقط.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن استجابة الحكومة ستمثل رسالة قوية لمجتمع الأعمال، إذ شهد اليوم عرض 12 مشروعا، حصل منها على الموافقة 8 مشروعات، وتم إرجاء الأربعة الأخرين، وهناك احتمال كبير أن تحصل هذه المشروعات على الموافقات.