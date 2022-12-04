متحدث الحكومة لقناة الحياة: أي مشروع يصدر 50% من منتجاته يمكنه الحصول على الرخصة الذهبية

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ 8 مشروعات حصلت اليوم على الرخصة الذهبية، بعضها لإنتاج الأجهزة الكهربائية بواقع شركتين، حيث حصلتا على الرخصة الذهبية لإنشاء مصانع للأجهزة الكهربائية، وهناك مصنع لإنتاج الأعلاف، خاصة أن الأمن الغذائي يمثل جزءً وجانبا مهما من الأمن القومي.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن مشروع الأعلاف الذي حصل على الرخصة الذهبية، جزء من المبادرة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات، وبالتالي فإنه باكورة مشروعات هذه المبادرة.

وتابع، أن هناك مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مشددًا على أن أي مشروع يصدر أكثر من 50% من إنتاجه يكون مؤهلا للحصول على الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى المشروعات التي تحصل على تمويل من الخارج، والمشروعات التي تُقام في مناطق تضعها الدولة المصرية موضع الأولوية، مثل الصعيد.