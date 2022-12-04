أجمل 5 شواطئ في مرسى علم.. مياه صافية ورمال بيضاء وحيوانات نادرة

شهدت فنادق مرسى علم انتعاشة سياحية تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي وزيادة معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، والتي وصلت إلى 90 % حيث تعد مرسى علم وجهة سفر عالمية حيث تضم افضل شواطئ في العالم.

إشغالات فنادق مرسى علم 90%

وكشف رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقة بالبحر الأحمر بالبحر الأحمر ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق بمرسى علم ووصلت إلى 90% في عدد من الفنادق، متوقعا وصول النسبة إلى 100‪%مع نهاية شهر ديسمبر الجاري.

ومن جهته، كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ الوطن بأن مرسى علم وجهة سياحية ومقصد سياحي عالمي حيث يأتي إليها السائحون الأجانب من مختلف دول العالم لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية و تتمتع بطقس معتدل طوال العام و شواطئ من الأجمل في العالم.

أجمل 5 شواطئ في مرسى علم

وكشف أن أجمل 5 شواطئ في مرسى علم هي أبو دباب حنكوراب والنيزك والقلعان وشرم اللولي، واختير الأخير ضمن أفضل عشرة شواطئ في العالم طبقآ لموقع «تريب أدفايزر» الشهير، كما اختار موقع «لونلى بلانيت» الأسترالي الشهير، شاطئ النيزك ضمن أفضل 7 شواطئ يوصي بزيارتها.

شاطئ النيزك مرسى علم

شاطئ النيزك من أجمل شواطئ مرسى علم، يجذب السائحين بإطلالة هادئة للباحثين عن الهدوء والاسترخاء حيث يتميز الشاطئ بمياهه الصافية ويضم بحيرة النيزك الشهيرة والتي يأتي إليها السائحون خصيصا للسباحة فيها.

شاطئ القلعان

شاطئ القلعان هو واحد من أجمل شواطئ مرسى علم من أجمل شواطئ مرسى علم ويوجد به خدمات متكاملة و يتميز بالتنوع البيولوجي وأشجار المانجروف الشهيرة والتي تجذب آلاف السائحين لرؤيتها.

شاطىء الحنكوراب

شاطئ رأس حنكوراب من أشهر شواطئ مرسى علم ويتميز بمياه صافية لامعة ورمال بيضاء ناعمة، وهو مناسب للباحثين عن الهدوء والراحة حيث تتوافر أماكن للاسترخاء والاستجمام بأجمل المناظر الطبيعية والاستمتاع بأجمل إطلالة.

شاطئ أبو دباب مرسى علم

يُعد شاطئ أبو دباب من أجمل الشواطئ في توفير الأماكن الخدمية ومناسب جدا لممارسة السباحة، والغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية، والأسماك النادرة مثل السلحفاة البحرية فهو بيت السلاحف المهددة بالانقراض.