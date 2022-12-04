قصور الثقافة تطلق أولى فعاليات حياة كريمة الثقافية بقرية الحصص في شربين

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن فعاليات قوافل «حياة كريمة» بفرع ثقافة الدقهلية، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، إذ انطلقت فعاليات اليوم الأول بمدرسة الحصص الإعدادية بقرية الحصص مركز شربين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وبدأت القافلة بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم للموهبة ملك حسن، تلاها محاضرة عن الهجرة غير الشرعية، حاضرها محمد صادق عبد العال تناول فيها الأسباب الاقتصادية.

أعقبها أمسية شعرية شارك فيه الشاعر السيد عبد الصمد بقصائد «الغربة، أرض الملائكة»، كما تخلل ذلك ورش متنوعة، منها ورشة هاند ميد باستخدام الشبك للفنانة شيماء دويك، وورشة أركت من الخشب للفنان أيمن محمد السعدني ورشة الخوص من النخيل للفنانة محبوبه عبد القادر، ورشة رسم وطباعة للفنان محمد حسني، ورشة اكتشاف مواهب فى الرسم للفنانة جيهان مبروك، ورشة حلى واكسسوار للفنانة سعاد المهدى، ورشة كراسي بجريد النخيل للفنان محمد علي، واختتمت بورشة حكي شعبي للفنان عبد العزيز تناول فيها أهمية الحدوته في حياتنا وهل هي تسليه ام حكمه وأفاده، وكانوا يستخدمونها قديما لتقضيه وقت فراغهم مع شرح أكثر من حدوته منها الكلام بفلوس والصياد وزوجته.

أعقب ذلك، فقرة لاكتشاف المواهب من الأطفال بالمدرسة شارك في الإلقاء المواهب، تلاها محاضره توعية من صندوق مكافحة الإدمان لتصحيح المفاهيم المغلوطة من الإدمان ضمن مبادرة أنت أقوى من الإدمان، شارك فيها سماح أشرف، ومحمود عطية، تلاها عرض فني لمسرح العرائس للفنان محمد راتب.

واختتمت اليوم، بعرض فني لفرقة فريق ونس بالأوبرا، قدمت الفرقة باقة من الأغاني منها «لأجل النبي وعلى رمش عيونها اداء علاء رضا، 3 دقات ونعناع الجنينة اداء عبد الرحمن هشام، الليلة يا سمرا وعلِي صوتك أداء عبد الرحمن على، طالعه في دماغي وعلى مين على مين أداء حنين طارق».