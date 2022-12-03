وزيرة الثقافة تشارك في منتدى الحضارات العريقة المنعقد ببغداد

لبت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، دعوة الجانب العراقي للمشاركة في الدورة السادسة من منتدى الحضارات العريقة المنعقد في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري بالعاصمة العراقية بغداد، الذي يأتي بمشاركة عدد من الدول، من بينها «اليونان، والصين، وإيران، وإيطاليا، وبيرو، وبوليفيا، وأرمينيا، والمكسيك».

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني قد استقبلت منذ يومين الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بمصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون الثقافي بين الدولتين، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والعراق، والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، إضافة إلى التشابه الثقافي بين الشعبين المصري والعراقي.

منتدى الحضارات العريقة

ومنتدى الحضارات العريقة هو مبادرة يونانية، وقد عُقد أول مؤتمر رسمي له في 24 أبريل عام 2017 في أثينا.

ويرأس العراق ويستضيف هذه السنة دورة المنتدى على أرضه، في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري. ويعد المنتدى حلقة مهمة في سلسلة المبادرات التي اتخذتها السياسة الخارجية العراقية مستعينةً بالحضارة بوصفها قوة ناعمة، وبالتنسيق مع شركاء العراق وأصدقائه.

ويهدف المنتدى للحفاظ على التراث الثقافي للبلدان صاحبة الحضارة القديمة، وبحث سبل التعاون المشتركة لحماية التراث وتوثيقه وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب، والحافظ على التراث العالمي، وتوجيه الاهتمام بالسياحة الثقافية.