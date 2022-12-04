إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي في المنيا

أصيب 13 شخص إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة بشمال محافظة المنيا، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص رقم 7934 ص ا ج، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة، بسبب السرعة الزائدة .

نقل 13 مصاب لمستشفى مغاغة

تسبب الحادث في إصابة 13 شخصا وهم: سليمان بدوي تغيان، 45 سنة، عامل، راضي عربي صدقي، 30 سنة، يوسف مساعد سعد، 22 سنة، حارس عبدالباقي رشوان، 59 سنة، أيمن رزق على، 49 سنة، فهري مرزوق طه، 30 سنة، مقيم بمحافظة قنا، عبدالقوي حسن عثمان، 68 سنة، رشا عبدالقوي حسن، 31 سنة، سوهاج، معوض عبدالنبي عبدالتواب، 22 سنة، الدقهلية، أحمد صلاح محمد، 41 سنة، أحمد محمد محمود، 42 سنة، شادية وهيب عبدالحميد، قنا، عمر عبدالمعطي عبدالعال، 27 سنة، من محافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.