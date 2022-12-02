«فلكلور ويوجا من نيوديلهي» ضمن فعاليات اليوم الثقافي الهندي في المنيا

استضاف نادي المنيا الرياضي، مساء اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثقافي الهندي، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين محافظة المنيا والسفارة الهندية بالقاهرة ومديرية الشباب والرياضة، لتبادل الثقافات بين البلدين، في إطار الاحتفال بمرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، وذلك لتعريف الطلاب وأبناء محافظة المنيا على التراث الهندي.

جاء ذلك بحضور المستشار الثقافي للسفارة الهندية بالقاهرة سهيل مينا، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ثروت فتحي مدير السياحة بمحافظة المنيا، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب.

لوحات فنية عن أبرز معالم الهند

وتضمنت فعاليات اليوم الثقافي الهندي عدة فقرات غنائية هندية، وتنظيم معرضاً فنياً عن الحضارة الهندية ولوحات فنية عن أبرز المعالم هناك، وكذلك بعض المشغولات اليدوية الهندية.

كما تم تنظيم ورشة عن رياضة اليوجا وفوائدها الكبيرة، وعروض فنية راقصة عن الفلكلور الهندي قدمه أعضاء المركز الثقافي الهندي.

يوم ثقافى هندى بقصر ثقافة المنيا

كما نظم قصر ثقافة محافظة المنيا يوما ثقافيا هنديا تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي وخالد إسماعيل مدير مديرية الثقافة المنيا، حيث بدأت الإحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم السلام الوطنى لجمهورية الهند.

وأكد ضياء مكاوى رئيس الإقليم على العلاقات الثقافية بين مصر والهند وأثني على تنظيم العديد من المهرجانات والبرامج فى القاهرة والتعرف على تاريخ دولة الهند.

وقدم المستشار الثقافى لسفارة الهند الشكر لوزارة الثقافة على التعاون المثمر لإقامة الحفل وأكد على أهمية تبادل الثقافات وتعريف التراث والتاريخ الهندى للجميع.

وخلال الاحتفالية تم تنظيم معرض لأهم معالم الهند وبعض المشغولات اليدوية الهندية كما تنظيم عرض فنى مصري وعروض فنية هندية منها رقص فلكلور كاند ورقص هندى بالييود قدمه المركز الثقافى الهندى والذي نال إعجاب الحضور.