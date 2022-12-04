مصرع رضيع غرقا داخل ترعة في حوش عيسى بالبحيرة

لقي طفل رضيع مصرعه غرقا في ترعة بجوار كوبري فاروق بمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها للمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

إخطار يفيد بغرق طفل بالبحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بمصرع طفل إثر غرقه في ترعة بجوار كوبري فاروق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

تحديد هوية الطفل الغارق

وبالانتقال إلى مكان غرق الطفل تبين وفاة محمد أحمد مسعود، عامان، مقيم مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.