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أحمد الخطيب

رئيس «الشعب الجمهوري»: ندعم اللجان بأشخاص متخصصين من خارج الحزب

كتب:

عمرو صالح
تصوير:

فادي عزت
10:04 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
رئيس حزب الشعب الجمهوري

رئيس حزب الشعب الجمهوري

قال المهندس حازم عمر، إن لجان الحوار الوطني المشكلة داخل الحزب، من صلاحياتها أن تستعين بخبراء من خارج الحزب، للتشاور حول المشكلات التي تهم المجتمع، لكن بوضع ضابط للحيادية فيما بينهم.

وأضاف عمر جاء ذلك خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري بالأمانة المركزية، أن الحزب دعم كل اللجان من أشخاص من خارج الحزب، بمتخصصين وأساتذة جامعات، وذلك في إطار الخروج بأفضل نتائج يمكن طرحها على طاولة الحوار الوطني.

وحول متابعة قادة الحزب لطرق عمل اللجان، قال رئيس الحزب: «مكتبي مفتوح أمام جميع أعضاء اللجان في اَي وقت، وفي أي مكان، كما أننا سنتابع أداء عمل اللجان بشكل يومي»

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