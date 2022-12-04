رئيس «الشعب الجمهوري»: سنضع جسرا للتواصل بين الحكومة ولجان الحزب

قال المهندس حازم عمر، إن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة، على وضع جسر تواصل بين لجان الحوار داخل الحزب والحكومة، لطرح وجهة نظر لجان الحزب على الحكومة، وبحث أليات تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الأمانة المركزية للحزب بالتجمع الخامس، لإعلان تشكيل لجان حوار وطني موازية للحزب، لوضع رؤية شاملة للحوار الوطني.

وبسؤاله عن موقف الملفات التي تم تقديمها من الحزب لطاولة الحوار الوطني، ومدى تأثير اللجان الموازية داخل الحزب على محتواها، قال: «اللجان الموازية داخل الحزب ستكون داعمة لكل الطروحات والأفكار التي قدمناها للحوار الوطني».