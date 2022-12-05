«بناتك يا مصر».. طالبات مدرسة فوه للنسيج يحولن الكليم والسجاد لقطع فنية

ألوان مختلفة مبهجة من أنوال النسيج اليدوي تتحول بدورها إلى قطع فنية عبارة عن سجاد وكليم تُحاكي الطبيعة، بأنامل طالبات المدرسة الثانوية الصناعية النسيجية للبنات، بمدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، والتي أصبحت عبارة عن خلية نحل منذ افتتاحها خلال الفترة الماضية.

المدرسة افتتحت في شهر نوفمبر الماضي

مدرسة فوه الثانوية الصناعية النسيجية للبنات التي تم افتتاحها في شهر نوفمبر الماضي، بتكلفة 16 مليونا، على مساحة 3200 متر، ومكونة من 15 فصلاً، إضافة للمعامل والورش المتعددة، حرص عدد كبير من فتيات مركز ومدينة فوه على الالتحاق بها، عقب نجاحهم في المرحلة الإعدادية بمجموع 235 درجة، حيث تقبل «الطالبات» فقط بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة.

طالبة بالمدرسة: فضلت الالتحاق بالمدرسة الفنية عن التعليم العام

«فضّلت إني ألتحق بمدرسة فوه الثانوية الصناعية النسيجية بدلاً من الثانوي العام، لأني أنا شايفة إن لها مستقبل خاصة مع اهتمام الدولة بإعادة إحياء النسيج مرة تانية»، بهذه الكلمات بدأت سمية فاروق، إحدى طالبات المدرسة، حديثها لـ«الوطن».

المدرسة تُعلم الطالبات أساسيات التفصيل

وأضافت «فاروق»: «بنتعلم أساسيات التفصيل وكمان صناعة السجاد والكليم، وخلال فترة الدراسة هندرب في مصنع من المصانع بمدينة فوه، عشان نطبق دراستنا عملي، والمدرسة حلوة أوي لأنها بتوفر فرصة عمل إما على النول لصناعة السجاد والكليم أو تفصيل الملابس، وكمان بتوفر للخريجات فرص عمل في مصانع الملابس أو صناعة السجاد».

طالبة بالمدرسة: التحقنا بالمدرسة حُباً في صناعة الجوبلان والنسيج

مجموع مدرسة فوه الثانوية الصناعية النسيجية للبنات أعلى من مجموع الالتحاق بالثانوية العامة، بحسب هند موسى، إحدى طالبات المدرسة: «كتير مننا مجموعها كان يدخلها ثانوي بس إحنا حابين ندرس صناعة الجوبلان والنسيج والتفصيل، لأن مدينة فوه بتشتهر بصناعة الكليم والجوبلان، كمان عشان نحيي المهنة لأنها قاربت على الاندثار».

محافظ كفر الشيخ: توفير فرص عمل للطالبات

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح المدرسة الثانوية الصناعية النسيجية للبنات خطوة من الخطوات التي تتخذها الدولة للاهتمام بصناعة السجاد والكليم، وإحياء تلك الصناعة التي تتميز بها مدينة فوه الأثرية، مشيراً إلى أنه سيتم مد المدرسة بأنوال، إضافة لتوفير فرص عمل للطالبات.