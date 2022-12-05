تفاصيل فعاليات مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» في المنيا.. خدمات توعوية

تستمر فعاليات اليوم الرابع من سلسلة حلقات «أنت الحياة بالأخضر» بالمنيا إذ تعاونت كافة الجهات الشريكة لتحقيق الأهداف التوعوية المتكاملة، إذ شاركت وزارة الصحة والسكان بقافلة متنقلة لتنظيم الأسرة، كما تم توزيع عدد كبير من الأدوية مجانًا.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة القافلة الأولى لطرق الأبواب في بادرة هي الأولى من نوعها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، من أجل تقديم خدمات محو الأمية المختلفة، وعلى رأسها الامتحانات الفورية.

فعاليات توعوية

واستمرت الفعاليات التوعوية المتكاملة بكافة أنواعها الاجتماعية والثقافية والبيئية، وكذلك المسرح والفقرات الترفيهية التعليمية، وكذلك واستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تقديم خدماته التوعوية في إطار اليوم الرابع للمبادرة، لجميع الفئات والأعمار.

غرس القيم الإيجابية لدى الأطفال

وعلى الجانب الآخر استمرت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المؤسسة في تقديم برنامج خطوة نحو الأفضل والذي يستهدف غرس القيم الإيجابية لدى الأطفال وتعديل مسار السلوك الخاطئ.

وجاءت فعاليات اليوم الرابع بحضور أحمد العمدة، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، والدكتورة مريم ملاك، المنسق الطبي لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومينا أبو اليمين، منسق مركز ملوي، والسادة منسقي ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة.

وتستمر فعاليات «أنت الحياة بالأخضر» بالمنيا حتى 6 ديسمبر في تقديم كافة الخدمات التوعوية التي تهم كافة فئات المجتمع.