رئيس الاستدامة البيئية بـ«حياة كريمة»: هدفنا تطبيق مفهوم «القرية الخضراء»

قالت الدكتورة منة عادل، رئيس قطاع الاستدامة البيئية بمبادرة حياة كريمة، إن مفهوم القرية الخضراء التي تسعى المبادرة الرئاسية إلى تطبيقه تعتمد في أساسها على أن تكون كل مكوناتها صديقة للبيئة وتساهم في الاستدامة وهذا هو هدفنا، مشيرة إلى أن المبادرة تقوم ببناء الأبنية الخضراء.

منة عادل: استخدام المخلفات البيئية لإنتاج المنتجات

وأضافت «عادل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، تقدمه الإعلامية إيمان عبدالباقي، المذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة قامت بإقامة ورش عمل للسيدات في قرية فارس بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وفيها جرى استخدام المخلفات البيئية من أجل إنتاج منتجات يستطيع أهالي القرية مستقبلا الاستفادة منها والحصول بعد بيعها على دخل مادي، الأمر الذي يؤثر بدوره على نشاطهم الاقتصادي.

منة عادل: تدريب عدد من سكان القرية على إعادة تدوير المنتجات

وأوضحت أن المبادرة لم تتوقف عند هذا فحسب، بل سعت إلى تدريب الكثير من مواطني القرية على طرق أفضل من أجل الاستفادة وإعادة تدوير بعض المنتجات عبر المخلفات البلاستيكية، كما جرى زراعة 1000 شجرة مثمرة، والتي تبرع بها صاحب أحد المشاتل.

وأكدت أن القرية باتت تستقبل حاليا عددا من الأفواج السياحية، الأمر الذي أدار لها عائدا إضافيا على أهل القرية، مؤكدة تعميم تجربة إعادة تدوير المهملات بقرية فارس على عدد من القرى.