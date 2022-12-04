منسق حياة كريمة بدمياط لقناة الحياة: إنشاء 12 مركزا تكنولوجيا لتقديم الخدمات للمواطنين

قال المعتصم بالله محمد الجندي، منسق حياة كريمة بمحافظة دمياط، إن المبادرة تعمل فيما يقارب الـ217 تابعا من قرية كفر سعد، بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، إذ جرى العمل على 19 مركز صحة ما بين إنشاءات جديدة أو ترميم ورفع كفاءة عدد من المراكز الأخرى.

تسهيل الحياة على المواطنين

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه جرى كذلك إنشاء 12 مركزا تكنولوجيا تقدم 12 خدمة للمواطنين بمختلف المجالات لتسهيل الحياة عليهم.

بدر: «المواطنين مكنوش متوقعين»

واستطرد: «لما بدأنا الشغل بتاعنا وعملنا حوارات مجتمعية مع الناس كانوا مستغربين أننا هنعمل كل المشروعات دي، ومكنوش متوقعين، والبنية التحتية تتكلف الكثير من الأموال ومش بتجيب للدولة عائد، والناس اتغير وجهة نظرها خالص لما بدأنا الشغل ولقوا فيه حاجات بتتعمل».

وأوضح أن الألياف الضوئية الخاصة بالإنترنت وصلت إلى المنازل في قرية كفر سعد بلا استثناء، وهو الأمر الذي لا يوجد في الكثير من المدن أو المناطق بالقاهرة الكبرى، متابعا: «الناس بقى عندها أمل وأن فيه حاجات كتير بتتحقق».