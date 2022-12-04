أستاذ اقتصاد لـ إيمان الحصري: «نرجس x1» تعزيز إضافي لاكتشافات الغاز السابقة

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير البترول والطاقة، إن الدولة المصرية حققت نجاحات كثيرة وكبيرة في مجال الطاقة على جميع الأصعدة من خلال وضعها الجيوسياسي والدعم الرئاسي المتواصل للقطاع حتى شهد نهضة لا مثيل لها على المستويين المحلي والعالمي.

اكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط

وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة تسعى لضمان الاستدامة في القطاع البترولي، لذا كانت القيادة المصرية حريصة على البحث والاكتشاف، خاصة بعد رصد الكثير من الاحتياطات المرجحة من الغاز حتى جاء الإعلان الأخير لاكتشاف حقل غاز جديد في البحر المتوسط قبالة العريش «نرجس x1»، الذي يعد تعزيزا إضافيا لاكتشافات الغاز السابقة.

زيادة الاحتياطي

واستطرد: «بعد اكتشاف الغاز الأخير مصر باتت تتمركز في مكانة متقدمة، والرقم الذي نجحت في زيادته بمجال البترول يزيد من الاحتياطي بتاعنا، والقطاع من القطاعات التي جلبت 90% من الاستثمارات المباشرة».