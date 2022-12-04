مساعد أمين «الشعب الجمهوري»: الحوار الوطني يضع حلولا جذرية للمشكلات

قال العميد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري، إن الغرض الأساسي للحوار الوطني، بحث حلول جذرية لجميع المشكلات التي تواجه المجتمع المصري.

تشكيل لجان موازية للجان الحوار الوطني

جاء ذلك خلال مؤتمر الحزب المنعقد الآن بالأمانة المركزية بالتجمع الخامس للإعلان عن تشكيل لجان موازية للجان الحوار الوطني داخل الحزب؛ لوضع رؤية شاملة للحزب يتم طرحها على طاولة الحوار الوطني.

جمع شمل المجتمع

وأضاف العميد أحمد الألفي في حديثه عن الحوار الوطني: «دعوة الرئيس عبدالفتاح للحوار الوطني في شهر أبريل الماضي جاءت لجمع شمل المجتمع تحت راية واحدة وكلمة واحدة ترسخ مفهوم الجمهورية الجديدة».