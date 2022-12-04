أستاذ طب نفسي لـ إيمان الحصري: يجب عدم كبت المشاعر حال فقد شخص عزيز

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن مراحل الفقد التي قد يشعر بها الشخص تمر بعدة مراحل، وهي على التوالي «الصدمة، الإنكا، الغضب، الاكتئاب»، مشيرا إلى أنه حال وفاة أي شخص عزيز على أي فرد يجب عليه أن لا يكتم الحزن بداخله.

وأضاف «المهدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك إحدى الأمهات فقدت ابنها في حادث سيارة، وكرست حياتها في سفر كل دول العالم لرصد مخاطر عددا من الطرق لتصليح مثل تلك الطرق حتى لا يتعرض أي شخص آخر للوفاة.

استحضار الموتى في الأحلام

واستطرد: «بيجيلنا ناس في العيادة بيحلموا بالشخص العزيز لديهم المفقود ويحسوه أنه موجود معاهم في البيت وبنفسه، وهناك أنواع كثيرة ومختلفة من التخليد الإيجابي للموتى من بينها الصدقات والأعمال الخيرية، والاشتياق للميت يأتي في الأحلام كنوع من التعويض، وكأنه استحضار في الأحلام عوضا من فقده في الحقيقة».

ونصح كل من يشعر بفقد شخص عزيز لديه أن يتقبل الأمر، وأن يتعايش مع الأمر والظروف التي نشأ بها بعد فقد العزيز.