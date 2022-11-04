أستاذ طب نفسي: الناس الناجحة في حياتها هي اللي سعادتها بتتأخر

قال الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي، إن الهدف من الزواج هو سعادة الرجل والمرأة، وتتحقق هذه السعادة وفقا لمفهومها بالطب النفسي هي الاستمتاع بما تفعله فقط، ولكن البعض يعتقد أن السعادة مطلقة ولكنها مجزأة، متابعا: «ممكن تكون سعيد في شغلك لكن تعيس في جوازك والعكس، أو سعيد مع زواجك وتعيس مع أولادك والعكس».

السعادة في أماكن مختلفة

وأضاف «عبدالناصر»، خلال لقاء ببرنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن النجاح في الدنيا هي المحاولة على قدر المستطاع في الشعور بالسعادة بأماكن مختلفة من حياتك، لكي يكون حياة الشخص في مجملها سعيدة.

ولفت إلى أن الزواج في البداية ليس سعيدا، ولكن بالعكس يتسم بالتوتر والقلق، لأن الشخص يتعرف على طرف آخر وشخصية أخرى دخلت في مجاله الحيوي والنفسي، «الناس اللي بتنجح في حياتها، بتبقى السعادة متأخرة شوية».

السعادة مسؤولية كل مواطن

وتابع: «لا يوجد شخص في الدنيا يكون سعيدا في كل الأوجه، صعبة للغاية، والسعادة مسؤولية كل مواطن، بمعنى أنت الوحيد في العالم المسؤول عن إسعاد نفسك، وإذا اعتمد على الآخرين في إسعاد نفسك فستكون دائما في حالة ترقب، فإذا كانت سعادتك قائمة على زوجك فقط أو أولادك فقط أو عملك فقط في منتهى الخطورة».