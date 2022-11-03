أستاذ طب نفسي: الشخصية الوسواسية لا تعرف الخيانة أو السرقة

قال الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي، إن هناك أنواع من الخيانات من ضمنها انخفاض حب الشخص للطرف الآخر خلال فترة الخطوبة، ورغم ذلك يتزوجها، وإذا رغبت الفتاة في التأكد بعدم خيانة الطرف الآخر لها تتزوج شخصية وسواسية.

الخيانة قد لا تكون بأسباب

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «ماما دوت أم» المذاع على شاشة DMC وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن الشخصية الوسواسية لا تعرف الخيانة أو السرقة فهي منضبطة، بينما هناك شخصيات تخون حتى بدون وجود أسباب.

وأشار إلى أن الخيانة قد تكون نتيجة خلل في الشخصية أو في العلاقة أو لأسباب أخرى، ويظهر خلال فترة الخطوبة، وهناك شخصية شهيرة تسمى بالسيكوباتية، وتعرف بالمنعدمة الضمير نسبيا أو المشاعر أو الإحساس بالذنب ويكذب بسهولة ويخدع الناس.

وأوضح أن هناك نوع آخر يتمثل في الشخصية الحادية، وهو شخص مندفع دون تفكير، وبالتالي إذا تعلقت مشاعره مع طرف يمكن أن يهدم كل شيء.

هناك شخصيات لا تخون

وأفاد بأن هناك بعض الشخصيات تكون عرضة بأن تكون خائنة، إما على المدى المتوسط أو البعيد، وأخرى لا تخون، مثل الشخصية الاعتمادية والوسواسية.

سلط برنامج «ماما دوت أم» المذاع على شاشة DMC، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عن الزوج الذي يخون العهد من وراء زوجته رغم وعوده الكاذبة لها.