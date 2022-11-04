استشاري طب نفسي: المرأة تمتلك ذكاء اجتماعيا.. وأنصح الرجال بالصبر على زوجاتهم

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، إن الندية في العلاقة الزوجية تعني الرد على كل كلمة، وإذا كان للزوج رأي لا بد أن تثبته الزوجة بشكل خاطئ وأن لها رأي آخر مخالف لمجرد الخلاف بينهما، والندية تعني أيضا ارتفاع صوت الزوج والزوجة وفي «خناقة» متساوية.

المرأة تمتلك ذكاء اجتماعيا

وأضافت «حماد»، خلال لقاء ببرنامج «ماما دوت أم»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن المرأة تمتلك ذكاء اجتماعيا والقدرة على الاحتواء والتوازن، والقدرة على فهم مشاعر الآخر وارتفاع الناحية العاطفية والقدرة على التعبير عن نفسها بطريقة ذكية وصحيحة.

وأشارت إلى أن الرجل لديه القدرة على تخيل الأماكن مثل الشيء الهندسي، وبالتالي يستطيع قراءة الخرائط بشكل جيد، ويستطيع التركيز ويفصِّل كل ما يحيط به.

رسالة للرجال

ووجَّهت الدكتورة هالة حماد رسالة للرجال المتزوجين، قائلة: «الصبر على مراتك حبيبتك، فكر فيها لمدة لحظات، متاخدش إحساسك بكرامتك أهم من الست اللي بتخدمك وبتراعيك وبتربي ولادك ومخلياك مش محتاج حاجة».