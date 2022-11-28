رئيس الوزراء البريطاني: «لندن» ستدعم «كييف» طالما يتطلب الأمر المساعدة

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بلاده تعتزم مواصلة أو زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا في العام المقبل 2023، مضيفا في كلمة، إن «لندن» ستدعم «كييف» طالما يتطلب الأمر ذلك، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وستزود بريطانيا، أوكرانيا أيضا بمساعدات جديدة للدفاع الجوي لحماية الشعب الأوكراني والبنية التحتية الحيوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضاف سوناك، أنه بحماية أوكرانيا، فإن بلاده تحمي نفسها، فيما أشار وزير الثقافة وسياسة الإعلام الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو، إلى أن بلجيكا ستدعم المؤسسات الثقافية في بلاده من خلال توفير مولدات كهربائية و150000 يورو كمساعدات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

صحيفة بريطانية: الدول الغربية بدأت في الشعور بعواقب المساعدات المقدمة لأوكرانيا

من جانبه، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن الدول الغربية بدأت في الشعور بالعواقب المستقبلية للمساعدات المقدمة لأوكرانيا، وقال الكاتب سيمون تيسدال، إن أزمة إنسانية وأزمة هجرة ضخمة تقترب من أوروبا الأمر الذي سيتحدى كل عضو في «الاتحاد الأوروبي».

وأشار تيسدال، إلى أن مساعدة الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، يمكن أن تنقطع عندما يشغل الجمهوريون مقاعد بـ«الكونجرس» في يناير من العام المقبل 2023.

وأضاف تيسدال، أن العديد من المدن الأوروبية، تشهد احتجاج المواطنين على العقوبات المفروضة ضد روسيا، موضحا أن العواقب السلبية لـ الأزمة الأوكرانية بدأت تؤثر على الدول الغربية.

وحذر تيسدال، أنه لم يأت بعد أسوأ شتاء على الجميع، مضيفا أن مخزون الغرب من أسلحته ينفذ، وتوريد أسلحة أكثر حداثة مقيد بمشاكل الإنتاج، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مسؤول أوكراني: سلطات «كييف» ستقوم بتصحيح الأخطاء في نقاط التدفئة

من جانبه، أعلن حزب «خادم الشعب» الأوكراني الحاكم، على لسان رئيسه،ديفيد أراخاميا، أن سلطات «كييف» ستقوم بتصحيح الأخطاء في نقاط التدفئة، وسيتم دعوة رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، لفحصها بنفسه في غضون أسبوع

وفي وقت سابق، أنشأت السلطات الأوكرانية، آلاف المراكز التي يمكن للمواطنين الحصول فيها على تدفئة ومياه ووصلات الإنترنت والهواتف المحمولة على خلفية هجمات «موسكو» الصاروخية ضد شبكة الكهرباء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان كليتشكو، اتهم الحزب الحاكم بالتلاعب السياسي في مسألة نقاط التدفئة.