رئيس برلمانية «الشعب الجمهوري» بالنواب: لجان الحوار الوطني بالحزب تهدف لرؤى جديدة

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إن لجان الحوار الوطني الموازية التابعة للحزب، تشمل خبراء ومتخصصين من خارج الحزب، وذلك بهدف الخروج برؤى، ونتائج جيدة تجاه كل الملفات المعني بها الحوار.

وأضاف اللواء صلاح أبو هميلة في حديثه عن آلية تشكيل لجان الحوار الوطني، قائلا: «لا نمانع في مشاركة خبراء ومتخصصين من خارج الحزب، في تقديم رؤاهم، ولو جهات نظرهم تجاه كل الملفات طلما كانت ووجهات نظر توافقية ويمكن تبنيها».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر الأمانة المركزية للحزب بمنطقة التجمع الخامس، للإعلان عن تشكيل لجان حوار وطني موازي داخل الحزب، لوضع رؤية شاملة يطرحها الحزب، على طاولة الحوار الوطني بمشاركة قادة الحزب، وعدد من نوابه بمجلسي النواب والشيوخ.