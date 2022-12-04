حزب الشعب الجمهوري يشكل لجانا متخصصة لبحث قضايا الحوار الوطني

عقد حزب الشعب الجمهوري، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا بالأمانة المركزية للحزب بمنطقة التجمع الخامس، لإعلان تشكيل الحزب للجان حوار وطني متخصصة، من بين أعضائه ومن خارجهم، بهدف بحث كل المشكلات التي تقف في وجه المجتمع المصري، ووضع رؤية شاملة للحزب، يتم طرحها على طاولة الحوار الوطني.

ورحب المهندس حازم عمر رئيس الحزب بكل الحضور، ثم تطرق للحديث عن مبادرة الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر إبريل الماضي، وقال إن حزب الشعب الجمهوري، كان أول الداعمين لمبادرة الحوار الوطني، كونها تجمع شمل المجتمع المصري، تحت كلمة واحدة نحو الجمهورية الجديدة.

ثم تطرق للحديث عن دور الحزب تجاه الحوار الوطني، وكيفية استعداداته للحوار، وقال شكلنا لجان متخصصة للجان الحوار الوطني، من بين أعضاء الحزب وخارجهم، من أجل الخروج برؤية شاملة يتبناها الحزب أثناء مشاركته بالحوار الوطني.

وفي سياق متصل، قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب إن لجان الحوار الوطني التي تم تشكيلها داخل الحزب لا تنقضي على أعضاء الحزب فقط، بل تشتمل كل لجنة من اللجان على خبراء متخصصين من خارج الحزب، وذلك بهدف الخروج برؤية شاملة تتبناه طاولة الحوار الوطني.

وقال العميد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، جاءت لتبحث كل المشكلات والعقبات التي تقف في وجه المجتمع المصري، والعمل على وضع حلول جذرية لتلك المشكلات، في إطار توحيد كلمة المصريين نحو الجمهورية الجديدة، التي تشيد بسواعد أبنائها.

وشارك في المؤتمر، عدد من نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وبعض أمناء المحافظات.